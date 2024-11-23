Huracán y Boca empataron en un final polémico

n Huracán y Boca Juniors igualaron sin abrir el marcador en uno de los partidos que abrió la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido mostró poco nivel futbolístico y tuvo muchas polémicas, las principales llegaron sobre el final.

el árbitro Hernán Mastrángelo sancionó un penal para el dueño de casa por una presunta infracción a Walter Mazzantti, pero el VAR, a cargo de Germán Delfino, lo llamó y, tras revisar la acción, anuló correctamente la pena máxima porque no hubo falta al delantero.

El anfitrión no pudo subirse a la cima del campeonato y el Xeneize dejó escapar la posibilidad de quedar a tiro de River Plate y Talleres en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2025 en la tabla anual.

En el otro cotejo del sábado, Tigre e Instituto también igualaron en 0.

Este domingo, Vélez viajará a Mendoza donde visitará Godoy Cruz en el marco de la vigésimo cuarta fecha. El encuentro se desarrollará en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza) desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino. Vélez viene de igualar sin goles ante Lanús por la fecha pasada, acumula 44 puntos y buscará aumentar la ventaja que lleva sobre su inmediato perseguidor, Huracán (43).

También jugarán este domingo Gimnasia - Atlético Tucumán y Deportivo Riestra - Banfield, los dos partidos desde las 17, mientras que a a las 21.30 se medirán Lanús y Defensa y Justicia.