Nordeste perdió con Mar del Plata y jugará para evitar el descenso

En el inicio de la etapa Concentrado del Campeonato Argentino Juvenil de Rugby, el seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste perdió frente a Mar del Plata 38 a 5 y quedó sin posibilidades de luchar por el ascenso.

El partido, que se jugó este domingo en el club San Ignacio de Mar del Plata, tuvo un primer tiempo equilibrado que terminó 7 a 5 favorable al local. En el complemento, los chicos marplatenses fueron efectivos y se llevaron el triunfo para quedarse con el primer puesto de la zona 4 - Ascenso de manera invicta.

En el otro juego del grupo, San Juan consiguió su primer triunfo. Superó a Chubut 45 a 17 y escaló al segundo lugar, desplazando a Nordeste al tercero.

Ahora, en la segunda jornada del Concentrado que se disputa en Mar del Plata, Nordeste enfrentará a Uruguay en una de las semifinales por el décimo tercer puesto. El encuentro está previsto para el miércoles 27 a las 10.

En el otro cruce de esta instancia, se medirán Chubut y Santiago del Estero, el mismo día pero a partir de las 11.30.

Los ganadores de estos partidos lograrán la permanencia y jugarán por el puesto 13. Los perdedores, jugarán por evitar el único descenso. La jornada final está prevista para el domingo 1 de diciembre en la ciudad balnearia.