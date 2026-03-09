Capital ganó el Provincial de Asociaciones de Mini

De manera invicta, la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) se quedó con el título en el Torneo Provincial de Asociaciones de minibásquet masculino. El equipo dirigido por Juan Cruz Alderete venció en el partido definitorio a Centro Sur, integrado por Mercedes, Curuzú Cuatiá y Paso de los Libres por 95 a 55.

En el plantel capitalino jugó Zoe Monzón, recordando que en esta categoría se permite entre los varones la participación de mujeres. Los seleccionados de Goya y Esquina también contaron con chicas en sus planteles.

En el camino al título, Capital venció a Monte Caseros en su primer duelo de fase de grupos. El anfitrión se impuso por una cifra abultada, usándose por primera vez la regla de los 20 puntos, donde se deja de llevar el tanteador en el encuentro. Luego le ganó a Saladas para quedarse con el 1° de su zona también por un amplio margen. En semifinales triunfó frente a Goya 109 a 79.

Centro Sur también había dominado su zona venciendo a Esquina 92 a 70 y a Goya 101 a 83, mientras que en el cruce semifinal le ganó a Saladas a 107 a 42.

En la definición por el tercer puesto Goya le ganó a Saladas 109 a 53.

El plantel campeón estuvo conformado por Agustín Muñoz, Tiziano Noronha, Noah Canga, Bautista Córdova, Joaquín Dávila, Felipe Avalos, Yamil Ayala, Kevin Ramírez, Joaquín Velázquez, Gerónimo Fernández, Alejo Gómez, Mateo Ferreyra y Zoe Monzón.

En tanto que Alderete estuvo acompañado en el cuerpo técnico por Germán Roldán como asistente y Verónica González como preparadora física.

El certamen se jugó en los clubes Córdoba y Sagrado Corazón. Fue organizado por la Federación de Básquetbol de Corrientes junto a la Secretaría de Deportes.