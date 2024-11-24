Max Verstappen se consagró campeón de la Fórmula 1 por cuarto año consecutivo

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Fórmula 1 por cuarta ocasión consecutiva después de finalizar quinto en un Gran Premio de Las Vegas, vigesimosegunda y antepenúltima cita del Mundial dominada por Mercedes y con podio para el español Carlos Sainz (Ferrari).

A Verstappen, ganador ya del título en 2021, 2022 y 2023, le ha bastado con controlar bien esta carrera y acabar justo por delante de su principal y único rival por la corona, el británico Lando Norris (McLaren), para alargar su dominio en este deporte pese a un año en el que ha tenido más problemas de los habituales y no ha sido tan dominador.

El Gran Premio de Las Vegas ha sido controlado por Mercedes, que ha firmado el doblete con los ingleses George Russell, autor el viernes de la 'pole', y Lewis Hamilton, que ha hecho una gran remontada, por delante de Carlos Sainz, que ha logrado su octavo podio de la campaña. Por su parte, Fernando Alonso (Aston Martin) no ha podido sumar puntos tras acabar undécimo.

En la cita estadounidense, el objetivo de Verstappen era claro: quedar por delante de Norris; con eso se garantizaba su cuarto título consecutivo. Nada más apagarse los semáforos, defendió su quinta posición por delante del británico y comenzó a distanciarse de él.

Por su parte, el heptacampeón Lewis Hamilton protagonizó una buena remontada después de salir desde la décima posición de la parrilla; avanzó rápido y llegó a la altura de su compañero de equipo, que selló el primer triunfo para las 'flechas plateadas' desde el Gran Premio de Bélgica del mes de julio.

Mientras, Lando Norris trató de firmar la vuelta rápida en el tramo final, aunque su sexto puesto le dejaba ya sin opciones matemáticas de optar al título. El australiano Oscar Piastri (McLaren), el alemán Nico Hulkenberg (Haas), el japonés Yuki Tsunoda (RB) y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) completaron el 'Top 10' de la prueba, del que se quedó fuera Fernando Alonso, undécimo.