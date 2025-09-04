¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gime Accardi habló de Ulises, el joven con quien habría tenido un affaire

La artista fue consultada por la persona con la que habría estado tras su separación con Nico Vázquez y sorprendió a todos con su reacción.

Por El Litoral

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 12:24

La polémica separación y posterior divorcio entre Nico Vázquez y Gime Accardi sigue dando de qué hablar. Es que durante los últimos días, en LAM, revelaron quién habría sido el "random" con el que la actriz engañó a su marido.

En ese momento, Pepe Ochoa contó que el joven se llama Ulises, que se habían conocido en un avión y que se habrían visto solo dos veces. A raíz de esto, las cámaras del programa de Ángel de Brito fueron a buscar a Gime a la salida de Olga y le consultaron sobre este tema.

Con mucha sinceridad, Accardi dijo: "El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho". Sobre Ulises, la actriz decidió no responder e hizo una profunda reflexión.

"Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo", expresó.

Además, volvió a mencionar que lo único que importaba era que su expareja entendiera: "Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo".

"Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos", sentenció sobre la decisión que tomó.

FUENTE: minutouno.com

