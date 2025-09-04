Gime Accardi habló de Ulises, el joven con quien habría tenido un affaire

La polémica separación y posterior divorcio entre Nico Vázquez y Gime Accardi sigue dando de qué hablar. Es que durante los últimos días, en LAM, revelaron quién habría sido el "random" con el que la actriz engañó a su marido.

En ese momento, Pepe Ochoa contó que el joven se llama Ulises, que se habían conocido en un avión y que se habrían visto solo dos veces. A raíz de esto, las cámaras del programa de Ángel de Brito fueron a buscar a Gime a la salida de Olga y le consultaron sobre este tema.

Con mucha sinceridad, Accardi dijo: "El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho". Sobre Ulises, la actriz decidió no responder e hizo una profunda reflexión.

"Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo", expresó.

Además, volvió a mencionar que lo único que importaba era que su expareja entendiera: "Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo".

"Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos", sentenció sobre la decisión que tomó.

FUENTE: minutouno.com