De La Cruz: "En Virasoro la gente decidió volver a trabajar en sincronía con la Provincia"

Tras una ajustada definición, el candidato de Vamos Corrientes, Guillermo de la Cruz, se convirtió en el nuevo intendente de Gobernador Virasoro. El triunfo se confirmó luego del escrutinio definitivo, donde la apertura de varias urnas permitió revertir la diferencia de 10 votos que lo separaban de Darío González, del Frente Virasoreño.

Según confirmaron fuentes oficiales a El Litoral, con 85 mesas escrutadas, la alianza liderada por Gustavo Valdés se impuso por 41 votos de diferencia. De la Cruz alcanzó 7.704 sufragios (42,06%), mientras que el Frente Renovador Virasoreño —encabezado por el actual intendente Emiliano Fernández— obtuvo 7.663 (41,84%).

Durante el conteo provisorio, la situación había sido opuesta: el Frente Virasoreño cerró con 7.665 votos, apenas diez más que Vamos Corrientes.

En diálogo con Hoja de Ruta, De la Cruz celebró el resultado: “Donde existían diferencias y discrepancias se autorizó la apertura de urnas y se clarificó el resultado. Ellos no querían que se abran, pero los votos estaban. Se corroboró con los certificados de nuestros fiscales y no con los telegramas de los presidentes de mesa, que habían omitido consignar nuestros votos”.

El nuevo jefe comunal reconoció que su fuerza política tendrá minoría en el Concejo Deliberante, donde se renovaron siete bancas. Sin embargo, destacó que el electorado expresó un deseo de cambio:

“El 60% de los virasoreños no votó al Frente Renovador. La gente decidió volver a trabajar en sincronía con la provincia y acompañar con obras el crecimiento de la ciudad”.

De la Cruz adelantó que sus ejes de gestión estarán puestos en la infraestructura, la vivienda, la educación y el acompañamiento al desarrollo productivo e industrial de Virasoro, además de encarar proyectos clave como la circunvalación para descomprimir el tránsito de la Ruta 14.

