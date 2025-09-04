Sorpresa, Homo Argentum llega antes de lo previsto a las plataformas

La nueva película protagonizada por Guillermo Francella, “Homo Argentum”, ya tiene fecha oficial para su llegada al streaming. El filme, que muestra la esencia argentina, se convirtió en un fenómeno de taquilla en los cines nacionales y ahora desembarca en Disney+.

El recorrido de "Homo Argentum" en la cartelera comenzó el 14 de agosto, cuando se estrenó simultáneamente en Argentina, Chile y Uruguay, generando un notable interés tanto en medios como en redes sociales. La expansión internacional de la película continúa con fechas ya fijadas para otros mercados de la región: Paraguay recibirá el estreno el 4 de septiembre, Perú el 23 de septiembre, Ecuador el 16 de octubre y Brasil el 20 de noviembre. Mientras tanto, el film sigue disponible en las salas argentinas, permitiendo que el público lo disfrute en pantalla grande antes de su desembarco en la plataforma de streaming.

