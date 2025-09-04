¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SEPTIEMBRE

La Municipalidad de Corrientes inicia el pago de plus a los trabajadores

El cronograma de este primer adicional de septiembre se extenderá hasta el miércoles 10. Los primeros en cobrar serán los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados.

Por El Litoral

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 16:11

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes, a cargo de Eduardo Tassano, anunció que este lunes 8 de septiembre se iniciará el pago del plus adicional a los trabajadores. El cronograma de este primer adicional del mes se extenderá hasta el miércoles 10, según informó el intendente a través de sus redes sociales.

Este lunes, los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el dinero en sus respectivas cuentas. A partir de hoy, podrán acceder al pago a través de los cajeros automáticos habilitados.

Cronograma para trabajadores no bancarizados

Los trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizarán de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.

El cronograma de pago para los agentes no bancarizados es el siguiente:

  • Lunes 8: DNI finalizados en 0, 1 y 2.

  • Martes 9: DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.

  • Miércoles 10: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Asimismo, los Neike bancarizados que no poseen tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal Av. Teniente Ibáñez 1826), de acuerdo al mismo cronograma.

Tags

