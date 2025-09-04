Bautista Vicuña dejó expuesta a Pampita al aire: "Medio floja"

Este miércoles, Bautista Vicuña volvió a decir presente en Los 8 escalones y generó un momento divertido al aire al dejar expuesta a su mamá, Pampita, con una confesión sobre su habilidad en la cocina.

La situación se desencadenó cuando la conductora planteó: “Según una encuesta realizada en 2012 en Inglaterra por Food Network, ¿qué porcentaje de hombres considera que su pareja se siente bajo presión por cumplir las habilidades culinarias de la suegra? ¿5 por ciento, 10 por ciento o 15 por ciento?”

Para contextualizar la consigna, Pampita explicó: “Participaron 2 mil hombres adultos en pareja. Eran residentes de Inglaterra, algunos decían que había una rivalidad entre su pareja y su madre, es decir suegra y nuera, ahí la cosa estaba complicada. Varios respondieron que la comida de su madre era mucho más rica que la de su pareja”.

Con un gesto pícaro, la modelo se dirigió a su hijo mayor y le preguntó: “¿Mamá es buena suegra o no?”. “Mi mamá es rebuena suegra”, respondió Bautista sin dudar.

Curiosa por conocer más, Pampita quiso saber cómo la veía en la cocina: “Soy rebuena suegra, pero en la cocina, Bauti, ¿qué onda?”. El joven no se guardó nada: “Sí, en la cocina está medio floja”.

A lo que la conductora lejos de enojarse reaccionó con humor y agregó: “Bueno, pero compenso con otras cosas, amo a todas las nueras, a todas. Es importante, ¿eh? Las mimo, las amo”.

FUENTE: minutouno.com