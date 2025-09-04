Estaba en su franco de servicio e intervino al notar un intento de robo

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo tres personas en la localidad de Empedrado, quienes fueron sorprendidos mientras intentaban forzar la entrada a un domicilio.

El hecho ocurrió en la mañana del miercoles, cuando un policía, que se encontraba en su franco de servicio, pasaba por calle 9 de Julio y notó a un grupo de personas intentando violentar el ingreso a una casa. Por tal motivo, tras anunciarse como perteneciente a la fuerza, retuvo a uno de los sospechosos en calle Roca tras una breve persecución, mientras que otros dos se dieron a la fuga a bordo de un automovil.

Tras dar aviso al sistema 911 se inició un rastrillaje que posibilitó la demora sobre Ruta Nacional 12, en el kilómetro 1.004, de un automóvil marca Chevrolet, modelo Celta, con dos hombres mayores de edad.

Además, en poder de los sospechosos se hallaron varias herramientas, las cuales fueron secuestradas. Se destaca así el accionar del Sargento Carlos Sosa de la Unidad Especial de Seguridad Vial-Saladas, quien inició la acción que terminó en la detención de tres hombres.

Los demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la Comisaría de Empedrado, donde se realizron las diligencias del caso.