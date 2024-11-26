La lista de futbolistas de Boca Juniors que dejarán el club en 2025

En Boca Juniors las miradas están puestas en lo que resta del año y en el ansiado boleto para la Copa Libertadores 2025. En vísperas de la semifinal de Copa Argentina frente a Vélez, una de las vías de acceso al torneo continental por excelencia de Sudamérica, Fernando Gago ya comienza a vislumbrar el futuro y delinea en su cabeza el plantel con el que afrontará el año próximo. Sabe que tendrá competencia en la Copa de la Liga, Copa Argentina, Libertadores (o, en su defecto, Sudamericana) y el Mundial de Clubes a mitad de año.

El cuerpo técnico exigirá refuerzos que estén a la altura de las circunstancias, pero también sabe que son varios los futbolistas que se marcharán. Algunos ya anunciaron su despedida, otros tienen grandes chances de abandonar el club a fin de año, mientras que un tercer grupo todavía no tiene definido su futuro.

SE VAN SEGURO:

Nicolás Valentini: Se marchará libre en enero, momento en que firmará para la Fiorentina de Italia. Por diferencias en los números, rechazó la oferta del Consejo de Fútbol, que ordenó a los técnicos de turno que no lo convocaran más para los partidos oficiales. Su último encuentro fue en abril pasado. Además, por su conflicto contractual quedó al margen de la citación para la selección argentina Sub 23 que compitió en los Juegos Olímpicos. Tiene 23 años. Seguirá entrenándose con el plantel de Boca hasta fin de año y se despedirá.

Pol Fernández: Otro de los que ya avisó que se marchará. Tiene un precontrato acordado con Fortaleza de Brasil para enero de 2025. A diferencia de Valentini, el experimentado mediocampista fue considerado por Diego Martínez y lo es ahora con Gago, ya que no hubo directivas del Consejo para apartarlo de las convocatorias. “En mayo le informé al Consejo de Fútbol que había decidido no renovar el contrato, a pesar de los ofrecimientos del club, ratificándoles mi total compromiso con el equipo hasta el fin de la temporada”, declaró en una carta que hizo pública. Una baja de peso.

Cristian Medina: Jugó en el debut de Gago como DT de Boca, pero luego le pidió no hacerlo en el partido por Copa Argentina frente a Gimnasia por la dilatación de su transferencia a Turquía. El técnico aseguró que solamente tendrá en cuenta a los jugadores que estén comprometidos y, a partir de aquel cruce con el Lobo, no lo citó más. Tiene contrato hasta 2027 y por el momento no hay acuerdo con Fenerbahçe por la forma de pago. La directiva está decidida a venderlo, pero no a cualquier precio. Su salida es casi un hecho.

PODRÍAN IRSE:

Javier García: Su contrato expira en diciembre de este año y su futuro está en “veremos”. Es uno de los referentes del plantel pese a no tener continuidad (solo jugó un partido contra Racing por la Copa de la Liga y salió lesionado). Cumplirá 38 años en enero y está óptimo desde lo físico para seguir compitiendo en la elite del fútbol argentino. Su continuidad como alternativa en el plantel dependerá de su propia voluntad y la planificación de Fernando Gago. Se definirá en cuestión de semanas.

Sergio Romero: Chiquito atajó el primer partido de la era Gago, pero luego perdió el puesto con Leandro Brey. Mientras espera otra posibilidad tras haber atajado contra Huracán el sábado pasado, el experimentado golero que fue compañero del DT en la selección argentina podría cambiar de aire si queda relegado en la valla. Hubo un antes y un después en la relación con el hincha desde que se enfrentó con algunos plateístas tras la derrota en el último Superclásico en la Bombonera. Tiene contrato hasta fines de 2025, pero la directiva sabe que podría solicitar una salida. En tal caso, buscará un refuerzo para competir con Brey.

Gary Medel: El chileno de 37 años no mostró su mejor nivel desde que retornó al club. Jugó varios partidos con Diego Martínez y hasta ahora con Gago al mando solamente ingresó en dos (derrota con Lanús y triunfo contra Unión). Mientras el cuerpo técnico analiza si lo declara prescindible a fin de año, el Pitbull estudia la posibilidad de desvincularse de mutuo acuerdo con el Xeneize para volver a su país. En la Universidad Católica pretenden repatriarlo y, en la recta final de su carrera, no lo ve con malos ojos teniendo en cuenta que sabe que allí tendrá mucho más rodaje. Su contrato en la Ribera finaliza a fines de 2025.

POR AHORA SEGUIRÁN:

Aaron Anselmino: Ya fue transferido al Chelsea por 21 millones de dólares, pero Boca se aseguró la permanencia a través de un préstamo de un año. Sin embargo, el club inglés dispone de una cláusula ejecutable en enero a su favor: puede solicitar su repesca hasta el 15 de enero. Por el momento no hubo indicios de que los Blues pretendan llevarse al pampeano de 19 años, pero tanto el Consejo de Fútbol como Fernando Gago tienen claro que es una posibilidad. En la Ribera pretenden que siga seis meses más, pero no dependen de sí mismos.

Frank Fabra: Es el año con menos continuidad del colombiano desde que está en el club. Sumó apenas 14 partidos en lo que va del año (solamente completó los 90 minutos en los dos primeros oficiales del ciclo Martínez) y volvió a tener acción el sábado ante Huracán luego de cuatro meses. Se sometió a un reacondicionamiento físico exigido por Fernando Gago, quien no lo convocó en sus primeros tres encuentros y lo incluyó en el banco en los siguientes cuatro hasta su reciente titularidad. Iba a sumar minutos ante Unión en la Bombonera, pero llegó tarde a la charla técnica y restó puntos. Su contrato es hasta fines de 2025, pero no es seguro que sea tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Juan Ramírez: Otro de los implicados en la llegada tarde a la charla táctica en la última concentración. Su vínculo expira a fines de 2026, pero fue uno de los futbolistas más relegados en los ciclos de los últimos entrenadores. Disputó minutos en apenas 4 partidos oficiales en lo que va del año. Integró el banco de suplentes en cinco de los siete cotejos que lleva dirigidos Gago en Boca. En los últimos mercados hubo sondeos de algunos equipos que no llegaron a buen puerto. Continuará, pero tendrá que elevar su nivel para contar con más protagonismo.

Kevin Zenón: Llegó un ofrecimiento del fútbol alemán a mitad de año, pero Boca no quiso efectuar más ventas luego de transferir a Anselmino, Equi Fernández y Luca Langoni. El Consejo de Fútbol sabe que volverán a la carga por él y que el ex Unión es uno de los candidatos a ser vendidos en el siguiente mercado junto a Cristian Medina y Exequiel Zeballos. La idea será retener a uno o dos de los mencionados para no desarmar el plantel actual. Si se concreta una oferta que seduzca a la directiva, podría armar las valijas en enero (lo mismo que el Changuito).