Descacharrado mural Gustavo Valdés
Rugby

Sixty se quedó con el Seven Oficial de la URNE

En la final de la Copa de Oro, el conjunto local venció a San Patricio.

Por El Litoral

Sabado, 30 de noviembre de 2024 a las 21:41

El Seven Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) que se disputó este sábado en cancha de San Patricio quedó en poder de Sixty de Resistencia.
En la final de la Copa de Oro, el equipo chaqueño superó a San Patricio 17 a 10.
Taraguy se llevó la Copa de Plata al vencer en el juego decisivo a San Patricio B por un amplio 29 a 7.
Mientras que Regatas hizo lo propio con Curne B 61 a 0 y se adueñó de la Copa de Bronce.
El Seven XXL fue para Aranduroga que venció 12 a 10 en el clásico a Taraguy.

