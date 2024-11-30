Franco Colapinto largará último y buscará la remontada para sumar puntos

Franco Colapinto correrá este sábado desde las 11 la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.

Tras su flojo desempeño en la clasificación del viernes largará desde el último lugar de la grilla y tratará de ganar posiciones con el objetivo de sumar puntos para el campeonato. Más tarde, desde las 15, participará de la clasificación para la competencia del domingo.

Con un tiempo de 1:23.423 en 8 vueltas, el piloto argentino de Williams quedó eliminado de la Q1 del viernes al igual que Guanyu Zhou (Sauber), Esteban Ocon (Alpine), Yuki Tsunoda (RB) y Sergio Pérez (Red Bull).

“No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, pero tengo cosas en las que seguir trabajando porque no conozco el circuito. Estoy muy lejos y todavía no entiendo el porqué. Pero hay que seguir trabajando, la suspensión vieja y las otras partes viejas que tengo en el auto no ayudan en nada. Nos está costando meter velocidad en las curvas”, explicó Colapinto en diálogo con ESPN.

Lo cierto es que esta pista es toda una novedad para el nacido en Pilar: el Circuito Internacional de Losail, conocido también como Circuito Internacional de Lusail, es un autódromo de 5,38 kilómetros de longitud situado en Qatar, a unos 28 kilómetros al norte de Doha.

Construido en 2004, este trazado se caracteriza por su diseño técnico y sus modernas instalaciones. El trazado cuenta con un total de 16 curvas: 6 hacia la izquierda y 10 hacia la derecha.

Cómo es la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar

Se trata de una carrera más corta que el Gran Premio del domingo. Serán 19 vueltas y los ocho primeros sumarán puntos para el campeonato.

El ganador de la carrera Sprint se llevará ocho puntos, el segundo obtendrá siete, el tercero logrará seis y así sucesivamente hasta el octavo lugar.

Grilla de partida de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar

1.Lando Norris

2.George Russell

3.Oscar Piastri

4.Carlos Sainz

5.5Charles Leclerc

6.Max Verstappen

7.Lewis Hamilton

8.Pierre Gasly

9.Nico Hülkenberg

10.Liam Lawson

11.Fernando Alonso

12.Alexander Albon

13.Valtteri Bottas

14.Lance Stroll

15.Kevin Magnussen

16.Sergio Pérez

17.Yuki Tsunoda

18.Esteban Ocon

19.Zhou Guanyu

20.Franco Colapinto

Cómo sigue el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Sábado 30/11, 15: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 1/12, 13: Gran Premio de Qatar.

Dónde ver la carrera Sprint y la clasificación de Franco Colapinto en el GP de Qatar

Se podrá ver por Fox Sports en TV y la plataforma de streaming Disney+.

TN



