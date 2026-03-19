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Triunfo de Empedrado que se afirma en el Grupo D

El "Depor" venció a Independiente 2 a 1 y Lipton goleó a Mburucuyá 4 a 0. Hubo empate entre Sportivo y Cambá Cuá.

Por El Litoral

Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 18:35
Gentileza Liga Correntina de Fútbol

Tres partidos le dieron continuidad a la Copa de la Liga 2026 en el fútbol capitalino, primer certamen de la temporada para los equipos de primera división.
El empate entre Sportivo y Cambá Cuá en 1 sirvió para cerrar la segunda fecha. En tanto que Empedrado le ganó a Independiente 2 a 1 y Lipton goleó a Mburucuyá 4 a 0 en el marco de la tercera fecha.

Durante la jornada del miércoles, Sportivo y Cambá Cuá no se pudieron sacar ventaja y quedaron distante del único puntero del Grupo E, Dr. Montaña.
Damián Osuna Roa hizo le gol del albiverde y Ezequiel Velázquez marcó para el rojo.

Mientras que en la prosecución de la tercera fecha, por el Grupo C Empedrado sumó tres puntos al vencer a Independiente 2 a 1 y quedó al frente de las posiciones.

Los goles del vencedor fueron marcados por Ricardo Fernández Ibarrola y Alejandro López. En tanto que Juan Leguizamón señaló el único tanto del perdedor.
En tanto que Lipton consiguió su primer triunfo del certamen al golear a Mburucuyá 4 a 0 que le permitió quedar como uno de los  tres líderes en el Grupo A.
Los goles del partido fueron autoría de Nicolás Segovia (2), Diego Sánchez y Hernán Valenzuela.

Así se ubican
Cumplidas parcialmente tres fechas, las posiciones quedaron de la siguiente manera:
Grupo A: Lipton (2 partidos jugados), Sacachispas (3) y Mburucuyá (3) 4 puntos,  Villa Raquel (2) 3 y Boca Unidos (2) 1.
Grupo B: Huracán (2 PJ), Mandiyú (3) y Quilmes (2) 4  puntos, Rivadavia (2) 3 y Yaguareté (3) 1.
Grupo C: Empedrado (3 PJ) 7 puntos, San Jorge (2) 4, Independiente (2) 3, Robinson (2) 2 y Ferroviario (3) 0.
Grupo D: Curupay (2 PJ) y Talleres (2) 6 puntos, Libertad (2) y Alumni (2) 0.
Grupo E: Doctor Montaña (2) 6 puntos, Sportivo (2) 2, Cambá Cuá (2) y Barrio Quilmes (2) 1.

Lo que viene
La Copa de la Liga continuará el sábado 21, el domingo 22 y el miércoles 25 de acuerdo al siguiente detalle:

Sábado 21
Cancha de Huracán: 15;00 Barrio Quilmes vs. Cambá Cuá y 17;00 Huracán vs. Rivadavia.
Cancha de Sportivo: 17,00 Independiente vs. San Jorge y 19,00 Sacachispas vs. Boca Unidos.
Cancha de Alvear: 15,00 Yaguareté vs. Quilmes y 17,00 Talleres vs. Curupay.

Domingo 22
Cancha de Lipton: 17,00 Alumni vs. Libertad y 19.00 Ferroviario vs. Robinson.

Miércoles 25
Cancha de Lipton: 18,00 Lipton vs. Villa Raquel y 20,00 Dr. Montaña vs. Sportivo.
 

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