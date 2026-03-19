Triunfo de Empedrado que se afirma en el Grupo D

Tres partidos le dieron continuidad a la Copa de la Liga 2026 en el fútbol capitalino, primer certamen de la temporada para los equipos de primera división.

El empate entre Sportivo y Cambá Cuá en 1 sirvió para cerrar la segunda fecha. En tanto que Empedrado le ganó a Independiente 2 a 1 y Lipton goleó a Mburucuyá 4 a 0 en el marco de la tercera fecha.

Durante la jornada del miércoles, Sportivo y Cambá Cuá no se pudieron sacar ventaja y quedaron distante del único puntero del Grupo E, Dr. Montaña.

Damián Osuna Roa hizo le gol del albiverde y Ezequiel Velázquez marcó para el rojo.

Mientras que en la prosecución de la tercera fecha, por el Grupo C Empedrado sumó tres puntos al vencer a Independiente 2 a 1 y quedó al frente de las posiciones.

Los goles del vencedor fueron marcados por Ricardo Fernández Ibarrola y Alejandro López. En tanto que Juan Leguizamón señaló el único tanto del perdedor.

En tanto que Lipton consiguió su primer triunfo del certamen al golear a Mburucuyá 4 a 0 que le permitió quedar como uno de los tres líderes en el Grupo A.

Los goles del partido fueron autoría de Nicolás Segovia (2), Diego Sánchez y Hernán Valenzuela.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente tres fechas, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Grupo A: Lipton (2 partidos jugados), Sacachispas (3) y Mburucuyá (3) 4 puntos, Villa Raquel (2) 3 y Boca Unidos (2) 1.

Grupo B: Huracán (2 PJ), Mandiyú (3) y Quilmes (2) 4 puntos, Rivadavia (2) 3 y Yaguareté (3) 1.

Grupo C: Empedrado (3 PJ) 7 puntos, San Jorge (2) 4, Independiente (2) 3, Robinson (2) 2 y Ferroviario (3) 0.

Grupo D: Curupay (2 PJ) y Talleres (2) 6 puntos, Libertad (2) y Alumni (2) 0.

Grupo E: Doctor Montaña (2) 6 puntos, Sportivo (2) 2, Cambá Cuá (2) y Barrio Quilmes (2) 1.

Lo que viene

La Copa de la Liga continuará el sábado 21, el domingo 22 y el miércoles 25 de acuerdo al siguiente detalle:

Sábado 21

Cancha de Huracán: 15;00 Barrio Quilmes vs. Cambá Cuá y 17;00 Huracán vs. Rivadavia.

Cancha de Sportivo: 17,00 Independiente vs. San Jorge y 19,00 Sacachispas vs. Boca Unidos.

Cancha de Alvear: 15,00 Yaguareté vs. Quilmes y 17,00 Talleres vs. Curupay.

Domingo 22

Cancha de Lipton: 17,00 Alumni vs. Libertad y 19.00 Ferroviario vs. Robinson.

Miércoles 25

Cancha de Lipton: 18,00 Lipton vs. Villa Raquel y 20,00 Dr. Montaña vs. Sportivo.

