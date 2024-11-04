Monte Caseros será la sede al Final Four

Monte Caseros será la sede del Final Four de la Liga Pre-Federal de clubes 2024. Las finales se jugarán el fin de semana del 15 al 17 de noviembre y estará protagonizado por el anfitrión, San Lorenzo, además de AMAD de Goya, San Martín de Curuzú Cuatiá y Córdoba de Capital.

San Lorenzo llega al Final Four con el mejor registro de los finalistas, con apenas una derrota en la primera fase y eliminando a Hércules en dos partidos. AMAD se impuso en su zona en la primera etapa y luego eliminó a El Tala en tres partidos en los cuartos de final.

Mientras que San Martín fue de menor a mayor a lo largo del torneo y viene de dejar en el camino a Pingüinos en dos apasionantes duelos. Por último, Córdoba fue tercero en su grupo pero eliminó en dos juegos a Colón.

El formato de juego será de todos contra todos para se consagrar al campeón de la temporada. Los cuatro equipos ya clasificaron a la Liga Federal 2025.

Todos los partidos del Final Four serán transmitidos a través del canal oficial de YouTube de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes.