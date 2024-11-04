¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Liga pre federal de basquetbol

Monte Caseros será la sede al Final Four

El título de la temporada 2024 se definirá del viernes 15 al domingo 17 de este mes.

Por El Litoral

Lunes, 04 de noviembre de 2024 a las 20:58

Monte Caseros será la sede del Final Four de la Liga Pre-Federal de clubes 2024. Las finales se jugarán el fin de semana del 15 al 17 de noviembre y estará protagonizado por el anfitrión, San Lorenzo, además de AMAD de Goya, San Martín de Curuzú Cuatiá y Córdoba de Capital.
San Lorenzo llega al Final Four con el mejor registro de los finalistas, con apenas una derrota en la primera fase y eliminando a Hércules en dos partidos. AMAD se impuso en su zona en la primera etapa y luego eliminó a El Tala en tres partidos en los cuartos de final.
Mientras que San Martín fue de menor a mayor a lo largo del torneo y viene de dejar en el camino a Pingüinos en dos apasionantes duelos. Por último, Córdoba fue tercero en su grupo pero eliminó en dos juegos a Colón. 
El formato de juego será de todos contra todos para se consagrar al campeón de la temporada. Los cuatro equipos ya clasificaron a la Liga Federal 2025.
Todos los partidos del Final Four serán transmitidos a través del canal oficial de YouTube de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes. 

