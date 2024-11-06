El ciclista Nicolás Almada logró medallas de oro y plata para Corrientes

Destacada fue la presentación de Corrientes en la segunda jornada deportiva en los Nacionales Evita en Mar del Plata. Hubo logros en ciclismo y deportes adaptados. Para este jueves se esperan las finales de levantamiento olímpico de pesas. En tanto, los deportes en conjunto juegan etapas clasificatorias para acceder a puestos de preseas.

El joven oriundo de la ciudad de Goya, Nicolás Almada, realizó un extraordinario trabajo en la pista de ciclismo de Punta Mogotes, cosechando la presea de oro en vueltas puntuables y plata en los 500 metros.

Por su parte, en la natación adaptada, Abrahan Monges Verón, de Itá Ibaté, se quedó con el oro en los 25 mts. Paredes Sahid de Ituzaingó: oro en salto en largo. Sebastián Flores de Saladas: oro en 200 mts silla de ruedas.

Josías Piedrabuena de Capital: oro en 200 mts. Melanie López de Capital: plata en lanzamiento de la bala y plata en 200 mts, Bruno Galarza de Capital, bronce en lanzamiento de la bala, oro en 200 mts y bronce en lanzamiento de la bala.

Los equipos de básquet convencional 3vs3 femenino y masculino clasificaron a cuartos de final. El rugby seven juega un partido clave por la clasificación, al igual que los combinados de voley y hockey. La dupla femenina de tenis de mesa va por el tercer puesto.

Cabe señalar que más de 7 mil jóvenes de distintas provincias argentinas están compitiendo hasta el sábado 9 de noviembre en 36 disciplinas convencionales y adaptadas.

La delegación correntina, de más de 300 deportistas.