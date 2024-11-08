Nordeste visita a Chubut por la segunda fecha del Argentino

La segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil 2024 de rugby se jugará este sábado. Nordeste visitará a Chubut en la búsqueda de su segunda victoria en la competencia.

El encuentro comenzará a las 17, se jugará en el club Draig Roch de Gaiman, Chubut, y corresponde a la zona Ascenso 4.

En la primera fecha, hace una semana, en cancha de Aranduroga, Nordeste reaccionó y superó a Sanjuanina 20 a 18, mientras que Chubut perdió en su visita a Mar del Plata 48 a 10.

Para viajar al sur del país, Ricardo Camacho, entrenador principal del seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), convocó a estos 24 jugadores: Francisco Arias, Juan Armoa, Sebastián Arreseygor, Francisco Azula, Maximiliano Berard, Valentino Birocco, Patricio Carballo Chilissi, Baltazar Castillo Ódena, Valentín Cocomarola, Mircco Dalamasso, Félix Duran, Fabricio Encina, Gael Grachot, Augusto Guglielmone, Sebastián Gómez Moreno, Esequiel Ibarra, Franco Milezzi, Emiliano Piragine, Yoshitari Quiñones, Lucas Romero Bieber, Diago Romero, Lucas Sangiorgio, Lautaro Sosa y Franco Soto Hilgenberg.

Luego de la segunda fecha, el Argentino Juvenil proseguirá en Mar del Plata, bajo la denominación “Concentrado”, y habrá tres días de competencia (24 y 27 de noviembre, y el 1° de diciembre).

Nordeste enfrentará el domingo 24 a Mar del Plata para cerrar la fase de grupos y allí se determinarán los cruces semifinales para la jornada del 27.

