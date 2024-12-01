Huracán empató en Quitilipi y avanzó a la tercera ronda

Huracán Corrientes empató en su visita a Belgrano de Quitilipi, Chaco, 1 a 1 y se clasificó para disputar la tercera ronda en la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

El encuentro que se jugó este sábado en el estadio de Juventud Cooperativista de Quitilipi y correspondió al encuentro revancha de la segunda fase. En el partido de ida, disputado en la capital correntina, Huracán había ganado 4 a 1 y por lo tanto la serie terminó 5 a 2 favorable al Azulgrana que avanzó a la tercera ronda.

Durante la calurosa tarde chaqueña y en un campo de juego en malas condiciones, Huracán dominó las acciones durante el primer tiempo. Tuvo varias oportunidades para convertir, a partir del contraataque. Por esa vía, a los 23 minutos, Germán Srtillevski, recibió la habilitación de Erick Mateo, desairó al arquero Nelson Fernández y marcó el único gol de Huracán.

El empate llegó también en la etapa inicial. La defensa correntina dejó un hueco en el centro del área y lo aprovechó Diego Contreras para estampar la paridad a los 39 minutos.

En los segundos 45 minutos, el partido se jugó lejos de los arcos y ganó en roces y fricciones. Huracán no arriesgó más de la cuenta, cuido el empate que le dio el pasaje a la próxima ronda.

La definición de la serie entre San Lorenzo de Monte Caseros y La Cantera de Posadas, también por la segunda ronda de la Región Litoral Norte, quedó suspendida por una fuerte lluvia que afectó a la ciudad correntina. El partido se suspendió a los 21 minutos del primer tiempo con el marcador 0 a 0. El encuentro se completará este lunes desde las 17. En el cotejo de ida habían empatado en 1 tanto.