Corrientes: secuestraron drogas arrojadas desde la celda de una cárcel

Se secuestraron estupefacientes en el Establecimiento Penitenciario N.º 1 de la ciudad de Corrientes, luego de que fueran arrojados desde una celda. La situación ocurrió el miércoles 4 de marzo en el sector "Zona de Nadie" y fue advertido por los guardias.

Según se informó, las sustancias fueron arrojadas dentro de una media desde la celda N.º 16, ubicada detrás del Módulo 4 del área de Mediana Seguridad II. Tras detectar la maniobra, el personal penitenciario realizó la inspección del lugar y procedió al secuestro.

La media contenía en su interior siete envoltorios de polietileno; seis de los paquetes eran de color blanco y uno de color azul. Todos fueron puestos bajo los procedimientos de análisis