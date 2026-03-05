Boca goleó 3-0 a Lanús y Claudio Úbeda destacó el rendimiento del equipo

Boca Juniors goleó 3-0 a Lanús en el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura. Tras el encuentro, el entrenador Claudio Úbeda destacó la actuación de su equipo y la respuesta del plantel ante un contexto adverso.

El Xeneize dominó a lo largo de todo el duelo y rompió el cero a los 15 minutos a través de una volea de Santiago Ascacíbar. Sobre la media hora, Miguel Merentiel aumentó la diferencia de cabeza y, en el complemento, la Bestia definió la goleada tras una asistencia de Leandro Paredes.

Conferencia de Úbeda

El técnico valoró el desempeño colectivo y aseguró que el equipo tuvo una actuación destacada como visitante. “Hicimos un partido casi perfecto. Jugaron los chicos muy bien y tuvimos niveles muy altos en el campo”, afirmó en conferencia de prensa.

Úbeda señaló además que el equipo logró neutralizar el planteo del rival durante gran parte del partido. “Estuvimos ordenados y contrarrestamos la propuesta que tenía Lanús. Teníamos que ganar y los jugadores respondieron”, remarcó.

Durante el análisis del partido, el técnico destacó el rol de Leandro Paredes dentro del grupo. “Es un líder muy positivo, por lo que hace dentro y fuera de la cancha. En la gestión del grupo ayuda muchísimo”, sostuvo.

Por último, Úbeda consideró que el equipo mostró una mejora respecto al rendimiento mostrado en el inicio del campeonato. En ese sentido, sostuvo que el objetivo ahora será mantener el equilibrio en el tramo final del torneo.