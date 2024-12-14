Racing venció a River con un gol de Maxi Salas

Racing le ganó por 1 a 0 a River en el partido disputado este sábado en Avellaneda, por la vigésimo séptima fecha de la Liga Profesional 2024.

El gol de la Academia lo marcó el delantero curuzucuateño Maximiliano Salas, de cabeza, a los 35 minutos de la primera etapa.

Con la derrota, River tendrá que esperar que Vélez o Talleres sean los campeones de la Liga Profesional para poder acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 con el cupo liberado. En caso de que el campeón sea Huracán, el Millonario jugará la fase previa del certamen internacional.

El conjunto de Gustavo Costas arrancó más enchufado el primer tiempo y comenzó a merodear con insistencia el área rival. Empezó Maximiliano Salas exigiendo a Franco Armani y siguió una polémica en la que el Millonario se salvó del penal por un agarrón de Leandro González Pirez a Roger Martínez, mientras la pelota se iba apenas por arriba.

También, un gol local fue bien anulado vía VAR por adelantamiento de Roger Martínez, por lo que recién sobre la media hora pudo responder con algo de peligro la visita, con un disparo desviado de Claudio Echeverri.

Así, no sorprendió que a los 35 minutos se adelantara La Academia, cuando Salas cabeceó al segundo palo un córner desde la izquierda de Juan Fernando Quintero. Antes del descanso, también tuvo su tiro atragantado La Banda cuando Echeverri convertía tras un offside de Pablo Solari.Gallardo no anduvo con vueltas y metió triple cambio en el entretiempo con Rodrigo Aliendro, Miguel Borja y Gonzalo Martínez reemplazando a Echeverri, Facundo Colidio y Santiago Simón. Y logró mejorar su juego, aunque no así su definición.

Creció la figura de Arias, mantuvo el cero en su arco y Racing desaprovechó oportunidades para aumentar el marcador.