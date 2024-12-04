Comunicaciones recibe a Jujuy Básquet en un partido fundamental

El aurinegro de Mercedes recibirá este miércoles 4 de diciembre a Jujuy Básquet en un encuentro clave, que dará inicio a las 21:30. El partido será determinante, ya que ambos equipos luchan por alcanzar el segundo lugar en la Zona Norte B junto a Villa San Martín, posición que les permitiría organizar uno de los cuadrangulares de la primera ronda de la Liga Argentina.

Los encargados de impartir justicia serán los árbitros Raúl Lorenzo e Iván Huck Braner, mientras que Luis Manuel Duarte actuará como comisionado técnico.

Las entradas están disponibles con precios de $3,000 para la general y $2,000 para jubilados.

Comunicaciones ocupa actualmente el segundo puesto en la Zona Norte B, con un récord de ocho victorias y cuatro derrotas en doce partidos disputados. Sin embargo, viene de un largo receso y de caer como local frente a Villa San Martín de Chaco, lo que añade presión a este compromiso.

Por su parte, Jujuy Básquet se encuentra en la cuarta posición con seis triunfos y cinco derrotas en once encuentros. El equipo inicia su gira por el noreste del país, que culminará el viernes en Resistencia. En su último partido, derrotó como local a Amancay de La Rioja por 73 a 63.

En el único enfrentamiento previo entre ambos equipos, Jujuy Básquet se impuso por 73 a 67 en el estadio Federación de Jujuy.

Bejar: “Encontré el rol que el entrenador me pide”

El escolta nacido en Córdoba señaló “estamos con la cabeza puesta de cerrar de la mejor manera de local, clave para los cuadrangulares que se vienen y preparados para este gran desafío que se viene y que nos tiene a todos entusiasmado”.

Respecto a su lugar en el equipo destacó que “he encontrado el rol que el entrenador me está pidiendo, así que estamos fluyendo en todos los aspectos y eso es positivo porque mientras más le pueda dar al equipo mejor nos vamos a sentir todos”.

En cuanto a lo que viene dijo que están evaluando a los rivales. “Creo que ahí está la diferencia para poder sacar ventajas. Creo que el juego con Jujuy va a ser importante por la localía como te decía y buscando sacar los puntos de diferencia entre nosotros por cualquier otra circunstancia también va a ser valioso”.

Sobre el sistema de competencia señaló que “va a ser duro lo que viene, los cuadrangulares van a ser tres días seguidos por lo tanto además del nivel de atención y de concentración la parte física va a ser muy importante por lo tanto vamos a tener que estar preparados lo mejor posible para afrontar esos tres partidos que van a ser muy atractivos”.

Por último, remarcó “estamos en un muy buen momento como equipo, segundos en una Conferencia dura y se vienen lindas cosas así que esperamos que la gente nos acompañe”.