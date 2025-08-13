¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Valdés inaugurará la nueva pavimentación del acceso al barrio Esperanza

El gobernador Gustavo Valdés encabezará la apertura de la vía que mejorará la movilidad y seguridad en el barrio correntino.

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 19:19

Este jueves, el gobernador Gustavo Valdés inaugurará la pavimentación del acceso al Barrio Esperanza, ubicado en la intersección de la avenida Maipú y Mario Payes.

Se trata de la obra, financiada con recursos propios del Gobierno provincial que busca mejorar la infraestructura vial y la seguridad de la zona.

Los trabajos consistieron en la construcción de una vía de doble calzada de hormigón armado, con más de 1.300 metros de extensión, cada calzada de 7 metros de ancho.

Además, se incorporaron cordones de 17 cm, un parterre central de 1,5 metros y veredas amplias para facilitar la circulación peatonal.

Para optimizar el drenaje, se instalaron sumideros que capturan y conducen el agua hacia el sistema subterráneo, evitando estancamientos en la calzada. Estas mejoras permitirán un tránsito más seguro y ordenado, al tiempo que brindan una solución duradera frente a las lluvias, contribuyendo al bienestar de los vecinos del Barrio Esperanza.

