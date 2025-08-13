Valdés inaugurará la nueva pavimentación del acceso al barrio Esperanza

Este jueves, el gobernador Gustavo Valdés inaugurará la pavimentación del acceso al Barrio Esperanza, ubicado en la intersección de la avenida Maipú y Mario Payes.

Se trata de la obra, financiada con recursos propios del Gobierno provincial que busca mejorar la infraestructura vial y la seguridad de la zona.

Los trabajos consistieron en la construcción de una vía de doble calzada de hormigón armado, con más de 1.300 metros de extensión, cada calzada de 7 metros de ancho.

Además, se incorporaron cordones de 17 cm, un parterre central de 1,5 metros y veredas amplias para facilitar la circulación peatonal.

Para optimizar el drenaje, se instalaron sumideros que capturan y conducen el agua hacia el sistema subterráneo, evitando estancamientos en la calzada. Estas mejoras permitirán un tránsito más seguro y ordenado, al tiempo que brindan una solución duradera frente a las lluvias, contribuyendo al bienestar de los vecinos del Barrio Esperanza.