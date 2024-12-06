Un fisicoculturista correntino se destacó en el plano internacional

El fisicoculturista Benjamín Sotelo participó con éxito en el 49º Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo, realizado en Asunción, Paraguay.

En este evento, obtuvo dos títulos sudamericanos y varios segundos puestos, lo que le permitió alcanzar el título profesional en este deporte.

Sotelo, de 23 años, es integrante de la Selección Argentina de Fisicoculturismo y ha sido ocho veces campeón argentino en las categorías Classic Physique Senior y Fisicoculturismo Senior.

Para el 2025, tiene como objetivo competir a nivel mundial en España, en el certamen conocido como Arnold Classic.

Durante su visita a la sede de la Secretaría de Deportes de la Provincia, comentó que, gracias a su destacada performance a lo largo de su carrera, logró el título de atleta profesional otorgado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo.