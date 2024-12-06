¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Donald Trump Río de Janeiro Hospital Garrahan
Un fisicoculturista correntino se destacó en el plano internacional

Por El Litoral

Viernes, 06 de diciembre de 2024 a las 16:23

El fisicoculturista Benjamín Sotelo participó con éxito en el 49º Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo, realizado en Asunción, Paraguay.

En este evento, obtuvo dos títulos sudamericanos y varios segundos puestos, lo que le permitió alcanzar el título profesional en este deporte.

Sotelo, de 23 años, es integrante de la Selección Argentina de Fisicoculturismo y ha sido ocho veces campeón argentino en las categorías Classic Physique Senior y Fisicoculturismo Senior.

Para el 2025, tiene como objetivo competir a nivel mundial en España, en el certamen conocido como Arnold Classic.

Durante su visita a la sede de la Secretaría de Deportes de la Provincia, comentó que, gracias a su destacada performance a lo largo de su carrera, logró el título de atleta profesional otorgado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo.

