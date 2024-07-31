¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fútbol

Boca goleó a Banfield

Los tantos fueron convertidos por Cavani, Merentiel y Saralegui; el Xeneize quedó a seis puntos del líder Huracán

Por El Litoral

Miércoles, 31 de julio de 2024 a las 16:23

En el encuentro que completa la fecha 7 de la Liga Profesional de fútbol, que la semana pasada se desarrolló y dejó los partidos pendientes de los equipos que participaron de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, Boca goleó a Banfield en la Bombonera. Los goles fueron de Cavani, Merentiel y Saralegui.

A los 21 minutos del primer tiempo se produjo la apertura del marcador con un golazo del uruguayo Edinson Cavani, que resolvió de manera brillante dentro del área después de una buena jugada colectiva.

Por la derecha, Luis Advíncula aceleró y, en velocidad, sacó un centro muy preciso hacia la posición en la que estaba el número 10 xeneize, que acomodó la pelota en gran forma, desairó al marcador Gabriel Aranda, y la conectó de media vuelta con clase para batir al arquero Facundo Sanguinetti.

Una acción de jerarquía del delantero de 37 años para quebrar la igualdad y eso significó el gol número 19 de Cavani en Boca, a justo un año de su llegada al club, por entonces con el objetivo de la Copa Libertadores.

A los 10 minutos del segundo tiempo, error de Banfield en la salida. El defensor Aranda tocó atrás para su arquero y la pelota fue interceptada por Merentiel, que  aprovechó el regalo, eludió al arquero y entró al arco con pelota dominada.

A los 49, otro regalo defensivo de Banfield para senteniar el encuentro 3 a 0. Saralegui anota su primer gol oficial y lo celebró con ganas.

