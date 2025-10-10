Taraguy busca revancha frente a Curne en la final del Regional

La vigésimo quinta edición del Torneo Regional NEA de rugby se definirá este sábado cuando se enfrenten Taraguy y Curne.

La gran final del Top 10 de primera división se jugará en cancha de Aranduroga, desde las 16,30 con el arbitraje de Leandro Peker.

El campeón logrará el pasaje al Torneo del Interior A, mientras que el perdedor aguardará la posibilidad de jugar un repechaje para llegar a la división B del certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby.

Los dos equipos que dominaron Regional 2025 a lo largo de la temporada llegaron a la definición donde Taraguy buscará tomarse revancha y cortar la hegemonía de los universitarios que ganaron los últimos cuatro regionales.

Taraguy se quedó con el primer lugar de la Zona B y en semifinales venció a San José de Asunción 53 a 10, mientras que Curne se impuso en la Zona A y viene de superar a Regatas Resistencia en semifinales 29 a 7.

“Curne es el mejor equipo de la región. Perdió un solo partido en la temporada. A nosotros nos ganó de manera abultada (61 a 21), pero desde esa cachetada que nos pegaron, el equipo de Taraguy se despertó y llegamos muy bien a la final”, sostuvo Federico Romero, entrenador de Taraguy.

En el 2024, también en cancha de Aranduroga, Curne se impuso en la final del Regional sobre Taraguy 18 a 14 para lograr el tetra campeonato.

“La competencia que tiene Curne, al lograr tantos títulos seguidos y competir a nivel nacional, les permite estar un paso adelante de nosotros”, reconoció el head coach en declaraciones a Deporteados (Radio Dos).

“Debemos estar concentrados, metidos en el partido durante los 80 minutos, mucho tiene que ver la cabeza porque las piernas van solas. Cada pelota que tengamos debemos ser lo más prolijos posibles”, adelantó el entrenador de cara a la gran final.

Más juegos

La jornada sabatina en cancha de Aranduroga comenzará a las 10.30 y contempla otros seis partidos definitorios.

Por el certamen Regional NEA de primera división, a las 12,30 Aranduroga y Curda de Asunción (Nicolás Gavilán) definirán el quinto puesto de la temporada, mientras que a partir de las 14.30, Regatas y San José (Braian Gómez) jugarán por al tercera ubicación.

En la división Intermedia del Regional, la gran final será protagonizada por Taraguy y Curne, desde las 12,30 con arbitraje de César Medina.

El programa de encuentros incluye la final del Regional B. Desde las 14,30, con arbitraje de Juan Zubieta se medirán Tacurú de Posadas y Caza Pesca de Formosa. Estos dos equipos disputarán un cuadrangular con los dos últimos de la zona campeonato (Capri de Posadas y Aguará de Formosa) por dos plazas en el nivel superior.

Además, por el torneo Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se jugarán dos finales que darán inicio a las 10.30. En Pre Intermedia se medirán Taraguy - Curne (Javier Phillipon) y en M-19 lo harán Taraguy - Regatas (Rodrigo Souco).

Entrada y fiesta

Las entradas para este sábado se pueden adquirir de forma anticipada en la web: finalesregionalnea.com.ar a un costo de $10.000, mientras que el valor del estacionamiento (se adquiere por el mismo sistema) se fijó en $5.000.

Los tickets en la puerta del club, serán más elevados y solamente se podrán comprar en efectivo: $15.000 y $10.000 respectivamente.

La jornada sabatina concluirá con un sunset, post entrega de premios, que se extenderá hasta las 21 con el DJ Mati Núñez.