Regatas se suma a la campaña de concientización sobre el cáncer de mama

Regatas Corrientes transita su 22º temporada en la Liga Nacional de Básquetbol y lo hace con una mirada que no solo abarca lo estrictamente deportiva, también apunta a los social y en esta ocasión a la concientización sobre el cáncer de mama.

Por eso, en su próximo compromiso como local vestirá una camiseta rosa y así será parte de lo que se conoce como “mes rosa” por la utilización del lazo de ese color que se utiliza en la campaña mundial.

El martes 21, Regatas Corrientes recibirá a Unión de Santa Fe en lo que será su quinta presentación en la Liga Nacional 2025/26. El partido se jugará desde las 21,30 en el Fortín Rojinegro, oportunidad que el plantel vestirá la camiseta que realizó de manera especial la marca que viste al plantel correntino.

Desde la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel llevaron adelante esta iniciativa que tiene como propósito institucional visibilizar y promover el mensaje de que “con controles preventivos, el cáncer se detecta a tiempo”.En la presentación oficial de la nueva camiseta estuvo presente el presidente del club, Dr. Eduardo Tassano, quien posó junto al DT Juan Varas, al capitán Fabián Ramírez Barrios y el subcapitán Andrés Jaime.El 19 de octubre es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, cuyo objetivo principal es sensibilizar a la población sobre la importancia de esta enfermedad y promover la prevención con controles tempranos.