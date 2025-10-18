La Serna frenó a Zárate en Santiago de Chile

El duelo argentino en las semifinales del torneo M15 de Santiago de Chile quedó en poder de Juan Manuel La Serna que derrotó al correntino Carlos María Zárate en tres sets.

De esta forma, el correntino de 20 años, quedó sin la posibilidad de disputar su primera final en el circuito mundial de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés).

En la semifinal que se disputó este sábado en el Club Sirio de Santiago de Chile, Zárate (802 en el ránking de la ATP) perdió frente a La Serna, jugador de 21 años, 511 en el escalafón internacional y segundo preclasificado en el certamen chileno, por 4-6, 6-4 y 6-3 en 2 horas y 36 minutos de juego.

Para Zárate fue otra gran semana de consolidación dentro del circuito de futures.

En la capital chilena ingresó de manera directa al cuadro principal y avanzó hasta las semifinales, producción que le permitirá sumar puntos y mejorar su ubicación en el ránking.

En Santiago, Zárate venció a los locales Jorge Celis, tenista de 27 años que invitado y que hoy no tiene ránking ATP), y Bastián Malla (1151).

Después superó al argentino Fernando Cavallo (987) para instalarse en su tercera semifinal ITF.

Ahora, Zárate seguirá en la capital chilena y la próxima semana jugará un nuevo M15 que forma parte el circuito Milo.

El joven correntino ingresó de manera directa al cuadro principal, lo mismo que su comprovinciano Ignacio Monzón (734) que está semana quedó eliminado en primera del torneo que se está disputando en Santiago.

Por su parte, el correntio Lautaro Midón (265) recién verá acción en la semana del 27 de octubre cuando se presente en el M25 de Lajeado, Brasil.