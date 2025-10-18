Krujoski quedó sexto en la primera final en La Pampa

La primera final del fin de semana correspondiente a la séptima fecha del Turismo Carretera 2000 en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, quedó en poder de Camilo Trappa conduciendo el Renault de Ambrogio Racing, mientras que su compañero de equipo, el correntino Humberto Krujoski finalizó en el sexto lugar después de las 11 vueltas establecidas.

Trappa, representante de Los Polvorines (Buenos Aires), tomó el liderazgo de la carrera luego de un breve duelo con el entrerriano Franco Riva (Chevrolet) que había encabezado las posiciones y se había defendido primero de Krujoski (había largado desde el puesto 10), uno de los compañeros de equipo de Trappa.

Por su parte, Facundo Ardusso (largó sexto con el Honda) superó a Riva e intentó acortar la brecha con el líder, pero no pudo hacerlo y debió conformarse con el segundo puesto. El podio lo completó Riva.

Luego arribó el chubutense Lucas Valle (Honda) aventajando al líder del campeonato Agustín Canapino (Renault), seguido este por sus compañeros Krujoski y Valentín Yankelevich, quien remontó desde el 15° puesto para culminar séptimo, precediendo al mendocino Bernardo Llaver (Honda).

La jornada sabatina comenzó con una tercera tanda de entrenamiento que la ganó Ardusso y donde Krujoski quedó en el noveno lugar.

Después llegó el tiempo de la clasificación. La pole también fue para Ardusso, mientras que Trappa quedó segundo. El piloto correntino Krujoski finalizó en el décimo puesto.

La segunda carrera del fin de semana, prevista a 23 vueltas o 30 minutos de duración se disputará este domingo desde las 12,45.