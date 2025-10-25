Deportivo Yacyretá viaja a Mendoza para disputar el Nacional de Clubes

Los planteles de las categorías Menores y Cadetes del club Yacyretá de Ituzaingó viajarán este domingo rumbo a San Rafael, Mendoza, para disputar el Torneo Nacional de Clubes de handball, categoría C.

La competencia nacional dará inicio este martes 28 y culminará el domingo 2 de noviembre.

En la categoría cadetes, Yacyretá integrará la Zona D en la etapa clasificatoria junto a Centro de Educación Física Nº 4 de Entre Ríos, Club I.L Peretz de Santa Fe y Escuela Municipal de Deportes de Maipú.

Por su parte los menores del equipo ituzaingueño también serán parte de la Zona D en primera fase y sus rivales serán Estudiantes de Olavarría, Universitario de Bahía Blanca y Ferrocarril de Concordia, Entre Ríos.

El objetivo para el representativo de Corrientes es mantener la plaza en la divisional y para ello deberá quedar entre los ocho mejores de la competencia.

Una vez que se se asegure la plaza, la intención es terminar lo más arriba posible pero se sabe que el nivel del Nacional es muy alto y se esperan partidos muy competitivos.

La partida de la delegación de Yacyretá está prevista para este domingo a las 17 desde Ituzaingó con la esperanza de hacer un buen papel y conseguir los resultados que les permitan mantener sus plazas en la categoría.

Cadetes

El plantel de Yacyretá en la categoría cadetes está integrado por:

Arquero: Mirko Aranda Gallardo.

Extremos: Jerónimo Bethancourt, Thiago Yoel Bordón, Gustavo Miguel Vargas,

Pivotes: Joaquín Raúl Bethancourt, Ignacio Joaquín Fernández Ludy y Valentino Sebastián Zaracho.

Laterales: Bautista Román Correa Barrios, Gabriel Alejandro Delvalle Martínez, Alexander Leonel Martínez, Matías Sabaj y Juan Davis Salinas.

Central: Ignacio Gómez Russo.

Menores

En la división menores, el plantel quedó conformado de esta manera:

Arqueros: Matías Benjamín Martínez y Arnaldo Benjamín Báez.

Extremos: Pablo Andrés Romero, Rubén Blas Rodríguez, Joaquín Darío Moreira, Alejo Leguiza, Juan Ignacio Caballero y Máximo Emanuel Barboza.

Pivotes: Pablo Gabriel Spilere, William Laureano Miño y Rodrigo Ezequiel Martínez.

Laterales: Facundo Vicente Español, Elías Nahuel Gauto Goyechea y Ciro Acosta.

Centrales: Fabricio Andrés Sena y Luciano José Maidana Ratti.

El cuerpo técnico de los dos equipos está integrado por Miguel Ángel Encina, Gerardo Gastón Escalante, Ramón Gabriel Delvalle Martínez y Enzo Germán Garay.