Monzón se quedó sin final en Chile y ahora viaja a Colombia

La posibilidad de disputar su segunda final de la temporada en el Tour Mundial de Tenis de la Federación Internacional quedó trunca para Ignacio Monzón (737º en el ránking de la ATP)Ñ que este sábado cayó en la semifinal del M25 de Santiago de Chile.

En la cancha central del club de la Universidad de San Sebastián en la capital chilena, el correntino de 27 años perdió frente a Juan Manuel La Serna (514º) por 6-1, 4-6 y 6-2 en 2 horas y 39 minutos de juego.

De esta manera, el bonaerense de 21 años, se convirtió en el verdugo de los jugadores correntinos en el Future de Santiago dado que en los cuartos de final, eliminó a Carlos María Zárate.

La Serna definirá el título este domingo frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (775º) que en semifinales venció al argentino Santiago de La Fuente (661º) por 6-3 y 6-1.

Monzón, cuarto preclasificado en la capital chilena, le ganó en primer ronda al argentino Dante Pagani, en la segunda hizo lo propio con el local Benjamín Torrealba y en cuartos de final superó al uruguayo Federico Aguilar Cardozo.

La campaña en el vecino país, le permitió a Monzón repetir su mejor actuación del año. Durante el mes de febrero, también fue semifinalista en un M15 que se disputó en Naples, Estados Unidos.

La agenda deportiva de Monzón lo tiene como segundo preclasificado en el Future, categoría M15, de Ibagué, Colombia que se pondrá en marcha este lunes.

Midón en Perú

El correntino Lautaro Midón (260º) retomará su actividad en el circuito profesional en Lima, Perú, donde disputará un Challenger de categoría 75.

Este certamen debía disputarse en Guayaquil, Ecuador, pero La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) resolvió suspender la sede original por cuestiones de seguridad, tras los recientes episodios de violencia registrados en varias provincias de ese país.

El nuevo escenario del torneo será el Lawn Tennis Club de la Exposición, sede habitual del Challenger de Lima, lo que facilitó la rápida reasignación del evento.

Para el torneo en Lima, Midón aparece como cuarto suplente en el cuadro principal, por lo tanto espera que se den algunas bajas para ingresar de forma directa. Caso contrario, deberá disputar la clasificación.

Midón llega a Lima después de hacer semifinales en un M25 de Río de Janeiro durante la primera semana del mes de octubre.

Entre los alternativos para la “qualy” del Challeger de Lima está el también correntino Carlos María Zárate que viene de jugar dos Future en Santiago de Chile.

