Baltazar Jabornisky fue parte de la concentración de Los Pumas 7's

El jugador del Taraguy Rugby Club (TRC), Baltazar Jabornisky, entrenó durante dos semanas con la Selección Nacional de Seven’s en Casa Pumas. La concentración contó con la participación 20 jugadores bajo las órdenes del cuerpo técnico que lidera Santiago Gómez Cora.

Jabornisky fue convocado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para trabajar con los Pumas 7’s entre el 13 y 17 de octubre, sin embargo, después fue invitado a compartir una semana en la concentración nacional del equipo argentino que se prepara para el Circuito Mundial.

El correntino destacó que “estoy disfrutando al máximo, estar con los mejores del mundo, porque es es lo que son, es increíble” sostuvo el juvenil “cuervo”.

La UAR trabaja con una base del seleccionado y ampliando la misma con jugadores de todo el país.

“Entrenamos de lunes a viernes, con algunos partidos también” agregó Baltazar, que vuelve a Corrientes para sumarse a la M19 de Taraguy que se prepara para participar del Nacional “Veco Villegas” a disputarse en Tucumán, producto de la clasificación lograda tras la consagración en el Oficial de la URNE.

“Hay jugadores de todo el país, somos más o menos 10 del interior. Hay una mezcla de caras nuevas y también conocidas”, agregó Jabornisky.

En el 2024, Ignacio Meabe, también del Taraguy Rugby Club, tuvo la oportunidad de trabajar junto a los Los Pumas 7’s .