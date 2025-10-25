Narco fue condenado a 4 años de prisión en juicio abreviado por venta de estupefacientes

En un juicio abreviado, celebrado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, condenaron a 4 años de prisión a un hombre oriundo de Goya, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Se trata de una persona identificada como José “Indio” Duarte, de 38 años, a quien además le impusieron una multa de $1.100.000, que deberá hacerse efectiva dentro del plazo de 30 días de quedar firme el pronunciamiento.

La sentencia fue dictada el jueves 23 de octubre de 2025 por el juez Fermín Amado Ceroleni, en el marco de un juicio abreviado.

El Fiscal de primera instancia, en el requerimiento de Elevación a Juicio, estableció que la acción cumplida por el nombrado aparece adecuada a una infracción a la Ley 23737, en su modalidad de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

Duarte fue detenido el 12 de septiembre de 2024 después de un allanamiento ordenado por la jueza Federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, que fuera realizado por la División Antidrogas Goya de la Policía Federal en su vivienda de avenida Díaz Colodrero al 40.

En la propiedad secuestraron 65 envoltorios y una bolsa de nylon con 77,7 gramos de cocaína, y un frasco de vidrio que en su interior había 20,78 gramos de marihuana.

Además, dinero en efectivo que totalizó $43.010, cuaderno con anotaciones, teléfonos celulares, una notebook y una motocicleta Honda Wave que utilizaba para realizar las entregas.

Según la investigación, el imputado se dedicaba a la venta de drogas bajo la modalidad “delivery”, operando desde su domicilio.

En el juicio, Duarte admitió los hechos y aceptó la pena propuesta por la Fiscalía.

El magistrado además ordenó el decomiso de los bienes secuestrados y la destrucción de las sustancias incautadas.

El juez de Cámara expresó que la situación de flagrancia en el fuera detenido el imputado; sumándose a otros indicios serios y concomitantes, permiten la acreditación del conocimiento y voluntad del procesado para la tenencia con el fin o propósito previsto por la ley.

“El hallazgo en la vivienda ocupada por el encausado de dos envoltorios con clorhidrato de cocaína, nueve envoltorios de papel glasé con restos de igual sustancia, elementos habitualmente destinados a su corte y estiramiento, aunado a las tareas de investigación previas practicadas por la instrucción que daban cuenta de que en el citado

domicilio, una persona se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, resultan elementos de juicio con entidad suficiente, para acreditar tanto la posesión por parte del imputado como el dolo de tráfico con que la sustancia era detentada”, remarcó.

Reincidente

El fallo también declaró a Duarte como reincidente, (artículo 50 del Código Penal), ya que el 5 de agosto de este año había sido condenado por la justicia ordinaria por un delito de violencia de género.

El juez de Garantías de Goya Antonio Balestra en otra causa condenó a Duarte a 4 años y 6 meses de prisión por lesiones agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género, de acuerdo con datos brindados por el periodista Juan Cruz Velasquez.

Con esta resolución, el Tribunal dio por cerrado uno de los casos de narcotráfico investigados en Goya durante 2024.