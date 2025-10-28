Comenzó en Corrientes la “Escuela de Formadores” de la Fundación River Plate

En un clima de entusiasmo y participación, se realizó este martes el acto de apertura de la “Escuela de Formadores” de la Fundación River Plate, una capacitación integral para líderes deportivos que se desarrolla en la sede de la Secretaría de Deportes de Corrientes, ubicada en el barrio Ferré.

La jornada se extenderá hasta las 18 horas y continuará el miércoles, de 9 a 18 horas.

La propuesta, organizada por la Fundación River Plate, se realiza en articulación con la Liga Correntina de Fútbol (LCF), la Federación Correntina de Fútbol (FECOF) y el Banco BBVA, y está dirigida a entrenadores, dirigentes y referentes de distintas disciplinas. Se trata de una capacitación libre y gratuita, pensada para fortalecer el rol de los clubes y de quienes los conducen.

El programa aborda aspectos deportivos, sociales e institucionales mediante tres ejes principales:

Eje deportivo: metodología de entrenamiento y planificación según edades.

Eje social: psicología deportiva, situaciones problemáticas, familia, género y discapacidad.

Eje institucional: educación financiera, misión, visión y valores, organización institucional y conducción de comisiones directivas.

Durante la apertura, Terrile resaltó el valor de la propuesta para el desarrollo deportivo de Corrientes:

“Dirigir una institución o un equipo con recursos limitados es un gran desafío. Esta capacitación es una oportunidad única para ampliar conocimientos y aplicarlos en cada club”, expresó.

Por su parte, Felipe Llorente, secretario de la Fundación River Plate, destacó la continuidad del programa a nivel nacional y su impacto social. “Es una iniciativa que llevamos adelante hace varios años, con el objetivo de brindar herramientas a las instituciones deportivas locales. Queremos acompañar a esos clubes de barrio que son el corazón del deporte argentino”, afirmó.

De esta manera, la Escuela de Formadores se consolida como una propuesta de formación integral que busca potenciar el liderazgo, la inclusión y el crecimiento del deporte en la provincia de Corrientes.