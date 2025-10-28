Narcomenudeo: atraparon a dos personas que transportaban marihuana

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a dos personas en la ciudad Capital, quienes llevaban entre sus pertenencias marihuana.

La detención ocurrió en la noche del lunes en inmediaciones de calles Elías Abad y Río Iguazú, donde efectivos que realizaban tareas de prevención de delitos divisaron una motocicleta abordada por un hombre y una mujer. Estos, al notar la presencia policial, intentaron huir.

Tras una breve persecución se detuvo la marcha de una motocicleta marca Honda, modelo Blitz, se identificó y demoró a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Al momento de ser abordados, los efectivos notaron que cargaban con una bolsa con sustancia vegeta, la cual dio positivo para marihuana tras el narcotest realizado por el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

La droga fue secuestrada, contabilizando un total de 203 gramos, en tanto que los sujetos fueron detenidos y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron los trámites del caso.