Secuestraron casi una tonelada de pescados por traslado ilegal en Corrientes

Un total de 950 kilogramos de pescados secuestró la Gendarmería Nacional en un operativo montado en la intersección de las rutas nacionales 118 y 12, donde detectaron especímenes que eran llevados sin respetar la cadena de frío correspondiente, por lo cual la Justicia ordenó el decomiso por infracción a la Ley Nº 22.421



Integrantes de la Sección "Ita Ibaté", dependiente del Escuadrón 47 "Ituzaingó", quienes se encontraban prestando servicio en controles viales, detuvieron la marcha de un vehículo sobre el cual llevaron a cabo el control físico y documentológico.



Producto de la inspección, los uniformados constataron que dentro del pequeño utilitario transportaban una gran cantidad de ejemplares ícticos, sin las medidas mínimas de higiene y carecían de una adecuada conservación al no respetar la cadena de frío correspondiente.

Todo ello fue un factor que tuvo en cuenta la Justicia para determinar que no estaban aptos para el consumo humano.Asimismo, el vehículo tampoco tenía las habilitaciones para el transporte de sustancias alimenticias.



Las piezas evisceradas comprendían 481 tarariras, 50 bogas, 14 dorados, así como 30 filetes, identificación llevada a cabo por inspectores de Flora y Fauna de la Provincia de Corrientes, con un peso total de 950 kilos.



Finalizadas las actuaciones de rigor, se procedió con el secuestro del vehículo y de los ejemplares, los cuales quedaron a disposición de personal de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes para su posterior desnaturalización.

