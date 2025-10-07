Valdés inaugurará un jardín de infantes y la moderna Escuela de Policía en Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés, encabezará este miércoles 8 la apertura del nuevo Jardín de Infantes N° 21 “Casita Encantada” y la inauguración de la moderna Escuela de Policía.

A las 10 horas, el mandatario presidirá la apertura del nuevo Jardín de Infantes N° 21 “Casita Encantada”, ubicado en Madariga 2800. El edificio cuenta con modernas instalaciones diseñadas para la primera infancia, garantizando mejores condiciones de enseñanza, aprendizaje y contención para los más pequeños.

Luego, a las 11:30, se llevará a cabo la inauguración oficial de la nueva Escuela de Policía, en la intersección de avenidas Santa Catalina y Niní Flores. Esta obra se enmarca en el plan integral de modernización y fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad provinciales, impulsado por la actual gestión.

Con estas inauguraciones, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la educación y la seguridad pública, promoviendo espacios de formación de calidad y consolidando políticas de desarrollo que fortalecen el futuro de Corrientes.