Solo 7 inscriptos en la audiencia pública por el aumento de boleto en Corrientes

La audiencia pública por el aumento del boleto de colectivo urbano en la ciudad de Corrientes, está pactada para este miércoles a las 13,30 en el Concejo Deliberante, un día antes de la sesión de concejales. El plazo para anotarse ya finalizó este lunes, sin embargo, para este miércoles solo 7 correntinos se anotaron para dar su postura en el recinto.

Fuentes oficiales señalaron a El Litoral: “Según el dato que tenemos es que solo siete se anotaron para la audiencia pública”.

Baja participación

En otras ocasiones, el número de inscriptos llegó a 30 o incluso más y sorpresivamente en esta oportunidad solo 7 se presentarán en el recinto ubicado por calle 25 de Mayo 1132. La audiencia pública será una instancia clave, ya que marcará el último paso antes de la posible aprobación definitiva el 16 de octubre.

El proyecto de aumento de pasaje de colectivo ingresó al Concejo y fue girado a comisión para su análisis el jueves pasado. Pero el tema ganó fuerza en la última semana de septiembre luego de que se conocieran dos propuestas de incremento en la reunión que mantuvieron los empresarios con el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu).

Por un lado, el Ejecutivo municipal planteó una suba del 45%, lo que llevaría el boleto a $1.895. Por otro lado, el sector empresario solicitó un aumento del 73%, con lo cual el pasaje alcanzaría los $2.370, posicionando a Corrientes como la segunda ciudad más cara del país en transporte público.