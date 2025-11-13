Córdoba y San Martín definirán la Copa Desagastizabzal

Córdoba y San Martín (foto) disputarán la final de la Copa Jorge Desagastizabal 2025 en el básquetbol de primera división de la capital correntina. La definición será a dos partidos.

Las dos semifinales se definieron por diferencia de puntos dado que Córdoba se tomó revancha de Juventus y San Martín hizo lo propio de Hércules.

Como visitante, Córdoba le ganó a Juventus 72 a 67 y como había perdido el primer juego 60 a 59 consiguió su pasaje a la final.

Juan Cruz Rinaldi con 17 puntos y Emilio Vallejos con 13 fueron los goleadores de Córdoba, mientras que en Juventus se destacó Tiago Macoratti con 24.

Por su parte, San Martín se tomó desquite de la primera semifinal contra Hércules (66 a 64), ganó la revancha 71 a 53 y se aseguró un lugar en la final.

Gerónimo Brocal y Matías Fernández con 14 puntos cada uno, fueron los goleadores en San Martín que sufrió algunas bajas en su plantel por el viaje del equipo de la Liga Próximo (ex Liga de Desarrollo). En Hércules, su principal goleador fue Agustín Barrios con 16 puntos.

La Copa Jorge Desagastizabal reúne a los equipos que terminaron del quinto al octavo lugar de la fase clasificatoria del Torneo Oficial.