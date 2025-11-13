En Goya y Curuzú Cuatiá se abre la nueva instancia del Pre Federal

En las ciudades de Goya y Curuzú Cuatiá se pondrán en marcha este viernes las series de cuartos de final del Pre Federal en la provincia de Corrientes. Los primeros partidos de esta instancia se completarán al día siguiente nuevamente en Goya y Capital.

Los ganadores de los cuartos de final que se juegan al mejor de tres partidos, por el sistema 1-2, clasificarán al Final Four y lograrán un lugar en la Liga Federal, tercera categoría del país, que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol.

La jornada de viernes contempla los partidos entre Unión de Goya frente a San Lorenzo de Monte Caseros desde las 21.30 y el cruce entre San Martín de Curuzú Cuatiá (foto) y Atlético Saladas a partir de las 22.

Mientras que el sábado, en Goya, Amad recibirá a Córdoba desde las 21,30 y a partir de las 22 será el duelo entre los equipos capitalinos de Alvear y Pingüinos.

Los ocho mejores equipos de la fase clasificatoria avanzaron a los cuartos de final. Se disputaron dos grupos, donde jugaron todos contra todos a dos ruedas y se sumaron dos fechas de interzonales.

Pingüinos y San Lorenzo, el único invicto del certamen, ganaron sus respectivos grupos. Mientras que Córdoba y Atlético Saladas quedaron segundos. Por esta circunstancia, estos cuatro equipos disputarán las revanchas como local y también un eventual tercer juego.

Los equipos que quedaron eliminados del torneo que organiza la Federación Correntina fueron El Tala, Español de Santa Lucía, Hércules y Sportiva Esquinense.