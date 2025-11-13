Regatas enfrenta a Corinthians en el inicio de los cuartos de final

El Grupo F, segundo de los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto, se pondrá en marcha este viernes y culminará el domingo 16 en el Polideportivo León Coundou de Asunción, Paraguay. En la jornada de apertura, desde las 17.10, Regatas se medirá frente a Corinthians de Brasil. Mientras que en el cierre será el duelo entre Defensor Sporting de Uruguay el local San José.

El sistema de juego establece que se medirán todos contra todos y los dos primeros avanzarán al Final 4, para acompañar a Ferro (ARG) y Olimpia Kings (PAR), quienes lograron su clasificación la semana anterior.

La agenda Fantasma en la capital paraguaya establece que se medirá con Defensor Sporting de Uruguay el sábado desde las 16:40 y con Deportivo San José, el anfitrión, el domingo a las 19:40. Todos los partidos serán transmitido por DirecTV.

Los cuatro conjuntos del Grupo F llegan a esta instancia con registro de 2-1, de manera que se espera mucha paridad y cualquier cosa puede pasar.

Regatas tiene el plantel más largo en la rotación, aunque es cierto que viene de caer en el último partido de la Fase de Grupos ante Deportivo San José.

Por esta razón su favoritismo no es tan claro, pero sin dudas tiene las herramientas suficientes para dominar en esta etapa con jugadores de experiencia como Nicolás Aguirre, Tayavek Gallizzi y Fabián Ramírez Barrios, mientras que Iván Gramajo (13,3 puntos), Juan Corbalán (12,7), Andrés Jaime (8,0), Sebastián Lugo (7,3) y el pívot dominicano Luis Santos (12,3), demostraron estar en buen nivel.

El club correntino, dos veces campeón de este torneo (2008 y 2012), está obligado a sacar a relucir su casta y si no logra avanzar será una de las fuertes decepciones.

Antes de viajar a Asunción, Regatas realizó una gira por Comodoro Rivadavia y Capital Federal por la Liga Nacional donde perdió frente a Gimnasia y superó a Boca Juniors, respectivamente.

Durante la etapa anterior de la Sudamericana, en Corinthians, solo cuatro jugadores tuvieron contribuciones sólidas, pero son un rival que no se puede tomar a la ligera, por el contrario, te puede hacer pagar muy caro cualquier descuido.

Davaunta Thomas (25,7 puntos) y Elyjah Clark (23,0), estuvieron intratables en la instancia previa. Gabriel Novaes (14,3 y 9,3 rebotes) y Elio Corazza (11,7 y 5,7 asistencias) les complementaron, pero para mejorar sus aspiraciones, necesitan que los jugadores suplentes eleven su producción y puedan darle soltura a los que vienen cargando al equipo.