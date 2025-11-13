“La clasificación es el principal objetivo”, afirmó Jaime

Regatas Corrientes sabe que tiene por delante uno de los grandes objetivos de la temporada. Para poder avanzar a la fase final de la Liga Sudamericana de Baloncesto deberá quedar entre los dos primeros del grupo F que se jugará desde este viernes en Asunción, Paraguay.

El debut será a las 17.10 de este viernes frente a Corinthians de Brasil. El sábado enfrentará a Defensores Sporting de Uruguay y el domingo, hará lo propio frente al local San José.

El base y subcapitán de Regatas, Andrés Jaime, dejó sus conceptos y sensaciones sobre los cuartos de final, y también sobre la gran victoria contra Boca como visitante por la Liga Nacional.

“Hicimos un gran partido (frente a Boca). Veníamos de un golpe grande y claramente no nos gusta dar la imagen que dimos en Comodoro. Por eso, la forma de demostrar fue dar vuelta la página y tener un juego así, frente a un candidato, que más allá de las bajas que tiene viene jugando bien. Entonces, dimos una gran imagen y ahora tenemos que descansar y pensar en el objetivo del fin de semana que es muy importante”, sostuvo el jugador.

“Construimos la victoria desde la intensidad, desde la defensa. Creo que por muchos momentos dominamos a sus jugadores más importantes y fue lo que a ellos por ahí le complicó el juego. Encontramos tiros abiertos y buenos adelante. entonces desde esa energía creo que el equipo se sintió muy cómodo”, completó sobre el choque en la Bombonerita.

Respecto a lo que se viene el fin de semana detalló: “Es un muy lindo desafío. Sabemos que vamos a enfrentar equipos nuevos con una calidad un poco más alta, entonces hay que preparar bien los juegos, pensar en que son tres partidos duros, que tenemos que aprovechar el equipo que tenemos y sin duda en la clasificación que es el principal objetivo”.

“Esperemos que el hecho de conocer la cancha y demás nos dé un poco de ventaja, por lo menos en el primer juego. Pero debemos hacer un buen estudio de los rivales, saber que por ahí la base de ambos equipos son sus jugadores extranjeros, entonces atacar por ese lado y pensar con la cabeza fría. En el primer juego, tratar de llevarlo adelante, ganarlo, y de esa manera acomodarse de cara a los siguientes días”.