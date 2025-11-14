Dos partidos del Grupo B abren la cuarta fecha de la Copa de la Liga

Con la disputa de dos encuentros, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, se pondrá en marcha este viernes, la sexta fecha, penúltima de la etapa clasificatoria, de la Copa de la Liga.

El certamen que reúne a equipos de Primera División A y B en la capital correntina ingresa en una etapa de definiciones y por eso los puntos en juego son vitales.

Los partidos de este viernes corresponden al Grupo B. Sacachispas (10 puntos) intentará dar alcance al único puntero, Curupay (13) que quedará libre, cuando enfrente a Rivadavia (4) que necesita un triunfo para mantener la ilusión de clasificar.

En tanto que Independiente (3) y Peñarol (4) van por tres puntos para llegar a la última fecha con alguna posibilidad de avanzar a los octavos de final.

La jornada seguirá el sábado con la disputa de siete encuentros. El puntero del Grupo A, Empedrado (12) jugará frente a Yaguareté (8) con la intención de consolidarse en ese lugar pese a que adeuda el juego con Mandiyú por la fecha 4.

Mientras que el escolta de la zona, Talleres Navegación y Puertos (11) tendrá como rival a Huracán (7) en un duelo clave pensando en la clasificación.

En el Grupo C, el juego destacado tendrá como protagonistas a Lipton (8) y San Jorge (7), escolta y uno de los terceros respectivamente.

El puntero de la zona Sportivo (9) enfrentará al colista Barrio Quilmes (1). En tanto que Cambá Cuá (7) tendrá fecha libre.

Programación

El programa de partidos correspondientes a la sexta fecha es el siguiente:

Viernes 14

Cancha de Sportivo: 19.00 Independiente vs. Peñarol y 21.00 Sacachispas vs. Rivadavia.

Sábado 15

Cancha de Boca Unidos: 14.30 Boca Unidos vs. Villa Raquel y 16.30 Empedrado vs. Yaguareté.

Cancha de Lipton: 15.00 Ferroviario vs. Dr. Montaña y 17.00 Lipton vs. San Jorge.

Cancha de Sportivo: 15.00 Huracán vs. Talleres y 17.00 Sportivo vs. Barrio Quilmes.

Cancha de Mburucuyá: 16.30 Mburucuyá vs. Libertad.

Miércoles 19

Cancha de Sportivo: 17.00 Quilmes vs. Mandiyú.

En la oportunidad quedarán libres: Curupay (Grupo B) y Cambá Cuá (Grupo C).

Así se ubican

Grupo A: Empedrado 12 puntos, Talleres 11, Yaguareté 8, Huracán 7, Mandiyú y Boca Unidos 5, Villa Raquel 4 y Quilmes 0.

Grupo B: Curupay 13 puntos, Sacachispas 10, Mburucuyá 9, Peñarol y Rivadavia 4, Independiente 3 y Libertad 0.

Grupo C: Sportivo 9 puntos, Lipton 8, Cambá Cuá y San Jorge 7, Doctor Montaña 5, Ferroviario 4 y Barrio Quilmes 1