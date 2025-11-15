Bomba en River: Marcelo Gallardo borró a Miguel Borja y Paulo Díaz

Marcelo Gallardo tomó una decisión que sacudió la previa del duelo ante Vélez por el Clausura: la exclusión de Miguel Borja y Paulo Díaz de la lista de convocados para el partido del domingo en Liniers. Ambos quedan afuera de un choque decisivo para las aspiraciones de River en la Copa Libertadores.

La medida llamó la atención porque ambos venían con minutos, Díaz incluso fue titular en el último superclásico. Además, el plantel atraviesa una seguidilla de bajas por lesiones, suspensiones y convocatorias. Pese a eso, el DT optó por dejarlos afuera y abrió interrogantes sobre su continuidad.

En el caso de Borja, su ciclo aparece desgastado tras una serie de actuaciones sin peso ofensivo y penales fallados en momentos clave. Por el lado de Díaz, su ausencia se vincula al flojo partido frente a Boca y a la pérdida del puesto ante el juvenil Lautaro Rivero.

Otras ausencias y juveniles convocados

Para visitar el José Amalfitani, Gallardo tampoco contará con Montiel, Meza, Colidio, Martínez Quarta, Acuña, Castaño y Galarza Fonda. Ante este panorama, se apoyará en varios juveniles: Agustín Obregón, Ulises Giménez y Agustín Ruberto, quien vuelve tras una larga lesión.

Aspiraciones para la Copa Libertadores

River está obligado a ganar para sostener sus chances de clasificación, aunque también depende del resultado entre Argentinos Juniors y Estudiantes.