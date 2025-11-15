Regatas logró una contundente victoria y está a un paso del Final 4

Regatas Corrientes dominó de principio a fin y logró una contundente victoria sobre Defensor Sporting de Uruguay 72 a 56 en la segunda fecha del Grupo F de cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

Con esta victoria, el equipo correntino llegará al cierre de la zona, este domingo, como único invicto y con muchas posibilidades de avanzar al Final 4 donde se definirá el título de la temporada 2025.

En el polideportivo León Coundou de Asunción, este sábado, en la apertura de la segunda jornada del Grupo F, Regatas marcó la ventaja en el cuarto inicial sobre Defensor Sporting, se impuso 22 a 13 y desde allí controló el resto del juego.

El escolta chaqueño Juan Corbalán con 13 puntos y el pivote dominicano Luis Santos con 12 fueron los principales referentes en la ofensiva de Regatas.

Mateo Chiarini y Sebastián Lugo con 9 puntos cada uno, también sobresalieron en el ataque correntino.

En Defensor Sporting los jugadores destacados en el goleo fueron Theo Metzger con 13 puntos y Facundo Terra con 12.

En la última fecha, este domingo siempre en la capital paraguaya, Regatas enfrentará al local San José desde las 19.40. En tanto que a partir de las 16.40 se medirán Corinthians de Brasil y Defensor Sporting.

El conjunto Fantasma podría clasificar su clasificación el Final 4 antes de disputar su partido. En la definición ya están Ferro Carril Oeste y Olimpia King de Paraguay.