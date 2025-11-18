Con Boca el domingo y Racing vs. River el lunes, todo confimado para los octavos de final

Con la jornada 16 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 finalizada, se definieron los cruces de octavos de final y estos son los horarios para definir la primera parte del cuadro de los playoffs para determinar al campeón.

Entre los destacados, Boca recibirá a Talleres el próximo domingo a las 20.00, luego de ser el mejor posicionado en su grupo. Por su parte, River visitará a Racing a las 19.30 el lunes 24 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía. El Millonario finalizó sexto, mientras que la Academia tercero.

Sábado 22 de noviembre

Vélez vs Argentinos Juniors, en el estadio José Amalfitani a las 20.00

Central Cordoba vs San Lorenzo, en el estadio Alfredo Terrera a las 22.00

Domingo 23 de noviembre

Rosario Central vs Estudiantes, en el Gigante de Arroyito a las 17.30

Boca vs Talleres, en la Bombonera a las 20.00

Lunes 24 de noviembre

Riestra vs Barracas Central, en el estadio Guillermo Laza a las 17.00

Racing vs River, en el Cilindro de Avellaneda a las 19.30

Unión vs Gimnasia, en el estadio 15 de abril a las 22.00

Miércoles 26 de noviembre

Lanús vs Tigre, en La Fortaleza a las 21.30

Boca, Unión, Racing y Central Cordoba definirán de local por su ubicación en la Zona A que les da esta ventaja mientras que Rosario Central, Lanús, Riestra y Vélez también jugarán en sus canchas por ser los cuatro primeros del Grupo B.

El Xeneize y el Canalla, los punteros del certamen, aseguraron la localía en octavos, cuartos y semifinales, en caso de disputarlos. Si llegan a la final perderían ese beneficio, ya que la sede del partido definitorio será neutral en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La ventaja de los demás equipos dependerá de su ubicación en sus grupos.

Cabe remarcar que, a diferencia de lo que ocurrió en el Apertura, en esta edición, en caso de empate en los novena, se jugará un tiempo suplementario dividido en dos partes de 15 minutos cada uno y, si persiste la igualdad, todo se resolverá en la tanda de penales.

TyC Sports