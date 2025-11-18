Iara Evelyn Salgado es la nueva representante de la Fiesta Provincial del Búfalo

La localidad de Caá Catí, considerada la capital provincial del Búfalo, vivió el pasado viernes una exitosa jornada con la realización de la 9° Fiesta Provincial del Búfalo. La celebración, que amalgama producción y cultura, culminó con la elección de su nueva representante. La joven Iara Evelyn Salgado, oriunda de la localidad correntina de Caá Catí, fue la elegida para ser la embajadora de la fiesta durante todo el 2026.

Durante la primera parte de la fiesta se llevaron a cabo disertaciones de especialistas sobre el universo del Búfalo. También se inauguró la Expo-Búfalo y se ofreció degustación de derivados de este ganado. Finalmente, autoridades locales y provinciales inauguraron las nuevas tribunas construidas por el gobierno provincial en el predio de la fiesta.

La parte productiva de la Fiesta Provincial del Búfalo se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural de Gral. Paz. El evento dejó un récord de ventas que confirmó el crecimiento sostenido de la cadena productiva.

Consolidación del mercado bubalino

La fiesta bubalina evidenció un impacto directo en la economía regional, el mercado inmobiliario, la gastronomía y las proyecciones de exportación del país.

Así lo confirmó médica veterinaria e investigadora Irina Martínez analizó el fenómeno y su trascendencia en el norte correntino. En diálogo con Hoja de Ruta, Martínez explicó que “Se vendió todo, y por encima del remate anterior. Eso muestra que hay plaza, hay mercado y una demanda que crece día a día”.

El remate concretó la venta de más de 1.500 cabezas de ganado bubalino. La exposición que comenzó “a pulmón” hoy concentra genética de calidad y productores regionales.

La región integrada por Ituzaingó, San Luis del Palmar, San Miguel y General Paz se consolida como el epicentro bubalino del país. El crecimiento del sector se estima en un 15% anual entre Corrientes, Chaco y Formosa.