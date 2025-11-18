Buscan a una menor de 16 años que está desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este martes que iniciaron la búsqueda de una menor de 16 años que está desaparecida en la capital correntina.

Se trata de la menor Melisa Elizabeth Godoy, de 16 años, quien está desaparecida desde el domingo 16 de noviembre.

Según la denuncia radicada por un familiar, la adolescente salió de su casa y no regresó.

Características físicas

Melisa mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello castaño claro tirando a rubio, lacio.

Al momento de ausentarse vestía calza morada larga, buzo marrón, ojotas blancas y medias grises.

Seña particular: posee una cicatriz en la frente del lado derecho.

Por tal motivo, la fuerza provincial solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información útil, pueden comunicarse con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al 3794-432913, con la dependencia policial más cercana o llamar al 911 en la Capital y al 101 en el interior provincial.