Recuperaron en Corrientes un celular robado en el Chaco

Se logró recuperar en Corrientes un celular Iphone 16 que había sido robado de una motocicleta estacionada en la vía pública en la ciudad de Resistencia, Chaco. El dispositivo fue entregado voluntariamente por un ciudadano que lo había comprado de buena fe a través de la red social Facebook y se llegó a él, mediante tareas de inteligencias desplegadas por efectivos de la División Investigación de Delitos Complejos (Didc) de la Policía de Corrientes.

El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025, cuando la damnificada dejó su motocicleta estacionada en la vía pública y al regresar encontró la baulera abierta y los teléfonos celulares y documentaciones varias que habían sido robados.

Posteriormente, vieron una publicación en Marketplace de Facebook, donde se logró identificar al usuario "Jorge Andres Medina" que ofrecía uno de los celulares a la venta.

El personal policial se entrevistó con un ciudadano de apellido Gutierres, quien admitió haber comprado el teléfono de buena fe y no tener inconveniente en entregarlo.

Junto con el personal, se trasladó hasta la Dirección General para continuar con los trámites pertinentes.

La situación fue puesta en conocimiento del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía de la Provincia del Chaco, y luego de consultar con el magistrado interviniente, se dispuso que el teléfono quede a resguardo para su posterior entrega. El ciudadano Gutierres continuó en libertad.