Ayudaron a un turista de Catamarca que se empantanó con su automóvil

En un acto de solidaridad, de los integrantes de la Policía de Corrientes, ayudaron a un turista de la provincia de Catamarca que vivió un momento de angustia cuando su vehículo Mercedes Benz Modelo C 250 se empantanó en la zona de C.M. Cane y Figueroa Alcorta. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de la Policía de Corrientes y la colaboración de los vecinos, el conductor pudo continuar su viaje.

El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando el personal de la Comisaría 14° Urbana observó al vehículo empantanado.

Al entrevistarse con el conductor, se supo que se dirigía a su provincia por la Ruta Nacional N°12, pero el mal tiempo le jugó una mala pasada.

La Policía, junto con la participación ciudadana, trabajó para retirar el vehículo de la zona, permitiendo que el conductor continuara su marcha. El vecino de Catamarca agradeció la labor realizada por la Policía y los vecinos, destacando el acto de solidaridad y colaboración